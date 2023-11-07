«Боруссия» сыграет против «Ньюкасла» в групповом этапе Лиги чемпионов 7 ноября, во вторник. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна парк» в Дортмунде, Германия. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Видеотрансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также сайт matchtv.ru. Трансляция стартует в 20.30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Испании, главный — Алехандро Хосе Эрнандес.

Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке. «СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Боруссия» — «Ньюкасл» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Боруссия» в первых турах Лиги чемпионов уступила ПСЖ (0:2), затем сыграла вничью с «Миланом» (0:0) и победила «Ньюкасл» (1:0). Команда набрала четыре очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице своей группы.

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Миланом» (0:0), затем разгромил ПСЖ (4:1) и проиграл «Боруссии» Дортмунд. Английский клуб набрал четыре очка и занимает третью строчку.

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