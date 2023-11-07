Тарханов рассказал, кого считает главным конкурентом «ПСЖ» по группе в Лиге чемпионов

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал расстановку сил в группе F Лиги чемпионов, где выступают «ПСЖ», «Боруссия» из Дортмунда, «Ньюкасл» и «Милан».

«Сегодня планирую посмотреть матч «ПСЖ» с «Миланом». Парижане лидируют в группе, выиграв два матча. И если победят итальянцев повторно, то еще более улучшат шансы на выход в плей-офф. Основным конкурентом «ПСЖ» считаю все же «Боруссию», хотя у «Ньюкасла» в нынешнем сезоне тоже сильный состав. Но у немецкой команды больше опыта, а в Лиге чемпионов он играет важную роль», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Матч между «Миланом» и «ПСЖ» пройдет во вторник, 7 ноября. Начало — в 23.00 по московскому времени.

На данный момент парижане возглавляют турнирную таблицу группы F, набрав 6 очков. «Боруссия» располагается на втором месте (4). У «Ньюкасла» третья строчка (4), у «Милана» — четвертая (2).