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Сегодня, 19:18

Тарханов рассказал, кого считает главным конкурентом «ПСЖ» по группе в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал расстановку сил в группе F Лиги чемпионов, где выступают «ПСЖ», «Боруссия» из Дортмунда, «Ньюкасл» и «Милан».

«Сегодня планирую посмотреть матч «ПСЖ» с «Миланом». Парижане лидируют в группе, выиграв два матча. И если победят итальянцев повторно, то еще более улучшат шансы на выход в плей-офф. Основным конкурентом «ПСЖ» считаю все же «Боруссию», хотя у «Ньюкасла» в нынешнем сезоне тоже сильный состав. Но у немецкой команды больше опыта, а в Лиге чемпионов он играет важную роль», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Матч между «Миланом» и «ПСЖ» пройдет во вторник, 7 ноября. Начало — в 23.00 по московскому времени.

На данный момент парижане возглавляют турнирную таблицу группы F, набрав 6 очков. «Боруссия» располагается на втором месте (4). У «Ньюкасла» третья строчка (4), у «Милана» — четвертая (2).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11283983-tarhanov-nazval-glavnogo-konkurenta-pszh-po-gruppe-v-lige-chempionov.html
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Александр Тарханов
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