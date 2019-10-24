Болельщик «Ливерпуля» рассказал, как перепутал Гент с Генком

Болельщик «Ливерпуля» Роб рассказал, как узнал о том, что перепутал Гент и Генк.

— Когда мы приехали в Гент, мы не увидели ни одного фаната «Ливерпуля», — цитирует Роба ВВС. — До матча оставалось полчаса, но ни одного человека не было в красно-белом шарфе! И тогда мы решили подшутить над официантом: «ребята, к вам приехал «Ливерпуль», скоро игра, где ваши фанаты?». Официант оказался болельщиком «Гента», и он сказал нам, что наша любимая команда играет в Генке.

Мы никак не могли успеть на игру, ведь от Гента до Генка 150 километров. Мы потратили кучу денег, чтобы посмотреть матч по телевизору, но это нас не остановит. Впредь попробуем быть внимательнее.

Два болельщика «Ливерпуля» не сумели посетить выездной матч Лиги чемпионов против «Генка» (4:1) из-за собственной ошибки.