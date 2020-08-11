Боатенг и Коман смогут сыграть против «Барселоны»

Защитник Джером Боатенг и полузащитник Кингсли Коман успеют восстановиться к матчу «Баварии» против «Барселоны», сообщает Marca.

По информации источника, Боатенг, получивший травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:1), сейчас тренируется по индивидуальной программе, однако успеет вернуться в строй к матчу с каталонцами. Коман пропускал встречу с «Челси» из-за мышечных проблем, но в понедельник уже занимался в общей группе. Сообщается, что защитник Бенжамен Павар остается в Мюнхене и восстанавливается от травмы лодыжки, однако сможет присоединиться к команде в случае, если та победит «Барселону» и выйдет в полуфинал Лиги чемпионов.

Матч «Барселона» — «Бавария» состоится в пятницу, 14 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.