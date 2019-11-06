Бернардески не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Локомотивом»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески не попал в заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива». Он будет смотреть матч с трибуны.

Запасные «Ювентуса»: Буффон, Де Шильо, Демирал, Матюиди, Бентанкур, Дибала, Дуглас Коста.

Матч «Локомотив» — «Ювентус» начнется в 20.55 по московскому времени.