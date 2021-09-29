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Гол Кьезы принес «Ювентусу» победу над «Челси» в ЛЧ

29 сентября 2021, 23:51
29 сентября. Турин. «Ювентс» — «Челси» — 1:0. Федерико Кьеза (слева) и Антонио Рюдигер. Фото Twitter
29 сентября. Турин. «Ювентс» — «Челси» — 1:0. Федерико Кьеза (слева) и Антонио Рюдигер. Фото Twitter
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29 сентября в Турине (Италия) «Ювентус» одержал победу над «Челси» (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла на арене «Альянц Стадиум».

Единственный гол на 46-й минуте матча забил нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза.

«Ювентус» с 6 очками лидирует в турнирной таблице группы H. «Челси» — вторая строчка и три балла.

Лига чемпионов

Группа H

«Ювентус» (Италия) — «Челси» (Англия) — 1:0 (0:0)

Гол: Кьеза, 46.

«Ювентус» (Италия): Щенсны, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо (Маккенни, 77), Локателли, Бентанкур (Кьеллини, 83), Куадрадо, Бернардески (Кулушевски, 65), Кьеза (Кин, 77).

«Челси» (Англия): Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта (Лофтус-Чик, 62), Алонсо (Чилуэлл, 46), Рюдигер, Кристенсен (Баркли, 75), Ковачич, Жоржиньо (Чалоба, 62), Зиеш (Хадсон-Одои, 62), Хаверц, Лукаку.

Предупреждения: Алонсо, 18. Зиеш, 61. Рюдигер, 65. Куадрадо, 89.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

29 сентября. Турин. Стадион «Алльянц».

Ювентус — Челси

Все результаты матчей среды ЛЧ можно посмотреть здесь.

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