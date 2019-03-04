Бен Дэвис: "Для "Тоттенхэма" главное - не дать себе расслабиться"

Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис - о матче с дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Главное не терять концентрацию. Самым важным завтра будет добиться нужного результата, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Мы сыграем здесь в третий раз за три-четыре года. У нас уже есть подобный опыт, и нам будет противостоять первоклассный соперник. Надо не забывать, насколько он силен. Главное не дать себе расслабиться. Завтра мы выйдем на матч с мыслями о том, как показать хорошую командную игру и выполнить стоящие перед нами задачи.

Матч "Боруссия" - "Тоттенхэм" состоится 5 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче английский клуб победил со счетом 3:0.

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