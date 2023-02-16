Капитан дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал победный гол команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Чесли» (1:0). На 63-й минуте единственный гол забил Карим Адейеми.

«Скорость. Чистая скорость. Мы знаем это, когда он получает мяч. Мало кто его остановит в такие моменты. У него были сложности, но сейчас дела все лучше и лучше», — цитирует Беллингема BT Sport.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Челси» состоится 7 марта в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 23.00 по московскому времени.