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Беллингем — о голе Адейеми в Лиге чемпионов: «Скорость. Чистая скорость»

Беллингем оценил гол Адейеми в матче Лиги чемпионов «Боруссии» против «Челси»
Виктория Кравченко
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Капитан дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал победный гол команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Чесли» (1:0). На 63-й минуте единственный гол забил Карим Адейеми.

«Скорость. Чистая скорость. Мы знаем это, когда он получает мяч. Мало кто его остановит в такие моменты. У него были сложности, но сейчас дела все лучше и лучше», — цитирует Беллингема BT Sport.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Челси» состоится 7 марта в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 23.00 по московскому времени.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
Джуд Беллингем
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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