«Барселона» впервые показала раздевалку после поражения от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
01:30
В сети появились кадры документального фильма о «Барселоне». Каталонцы показали атмосферу в раздевалке команды после поражения от «Ливерпуля» (0:4, 3:4 — общий счет) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2018/19.
В первой встрече сине-гранатовые обыграли английский клуб на своем поле — 3:0, но в гостевой игре проиграли со счетом 0:4.
На видео футболисты «Барселоны» сидят в раздевалке молча, не произнося ни слова. Среди них — форвард «Зенита» Малком, который ранее выступал за каталонцев.
Inside the away dressing room at Anfield after Liverpool 4-0 Barcelona ?#LFC #FCBpic.twitter.com/iAiCqIiVxD— GiveMeSport Football (@GMS__Football) November 29, 2019
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