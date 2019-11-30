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«Барселона» впервые показала раздевалку после поражения от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

01:30
7 мая. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Барселона» — 4:0. Грустные лица игроков каталонского клуба после поражения от команды Юргена Клоппа. Фото ФК «Барселона»
7 мая. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Барселона» — 4:0. Грустные лица игроков каталонского клуба после поражения от команды Юргена Клоппа. Фото ФК «Барселона»
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В сети появились кадры документального фильма о «Барселоне». Каталонцы показали атмосферу в раздевалке команды после поражения от «Ливерпуля» (0:4, 3:4 — общий счет) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2018/19.

В первой встрече сине-гранатовые обыграли английский клуб на своем поле — 3:0, но в гостевой игре проиграли со счетом 0:4.

На видео футболисты «Барселоны» сидят в раздевалке молча, не произнося ни слова. Среди них — форвард «Зенита» Малком, который ранее выступал за каталонцев.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Ливерпуль — Барселона

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