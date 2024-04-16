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«Барселона» — «ПСЖ»: судья правильно удалил Араухо

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча «Барселона» — «ПСЖ».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Барселона» — «ПСЖ».
Фото Скриншот трансляции
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На 29-й минуте ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» судья Иштван Ковач очень быстро принял верное решение и удалил Рональда Араухо за лишение соперника явной возможности забить гол.

Эпизод матча «Барселона» — «ПСЖ».
Фото Скриншот трансляции

Защитник каталонцев сначала пихнул своего оппонента, убегавшего один на один с вратарем, левой рукой в голову, а потом толкнул его левым бедром.

Араухо пытался убедить судью, что действовал по правилам — использовал плечо, но это было неправдой.

Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апр, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
ПСЖ

ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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