"Барселона" огласила заявку на первый четвертьфинальный матч ЛЧ с "МЮ"

"Барселона" в своем Твиттере опубликовала список из 22 футболистов, которые отправятся на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Англии на стаионе "Олд Траффорд", начало – в 22.00 (мск).
Заявка выглядит следующим образом:
вратари – тер Штеген, Силлессен, Пенья;
защитники – Пике, Лангле, Семеду, Тодибо (не заявлен на игру ЛЧ - прим. "СЭ"), Мурильо, Юмтити, Альба, Роберто;
полузащитники – Ракитич, Бускетс, Боатенг, Артур, Видаль, Аленья;
нападающие – Месси, Суарес, Дембеле (медицинские ограничения – прим. "СЭ") , Малком, Коутинью.
📋 SQUAD LIST– FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 апреля 2019 г.
⚽ #MUFCBarça
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/Elndv1zUZr
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