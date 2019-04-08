15:11 | Футбол — Лига чемпионов

"Барселона" огласила заявку на первый четвертьфинальный матч ЛЧ с "МЮ"

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"Барселона" в своем Твиттере опубликовала список из 22 футболистов, которые отправятся на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Англии на стаионе "Олд Траффорд", начало – в 22.00 (мск).

Заявка выглядит следующим образом:

вратари – тер Штеген, Силлессен, Пенья;

защитники – Пике, Лангле, Семеду, Тодибо (не заявлен на игру ЛЧ - прим. "СЭ"), Мурильо, Юмтити, Альба, Роберто;

полузащитники – Ракитич, Бускетс, Боатенг, Артур, Видаль, Аленья;

нападающие – Месси, Суарес, Дембеле (медицинские ограничения – прим. "СЭ") , Малком, Коутинью.

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Манчестер Юнайтед - Барселона

 

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