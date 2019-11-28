«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона» одержала победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

В составе каталонцев отличились нападающие Луис Суарес, Антуан Гризманн и Лионель Месси.

Единственный мяч в составе немецкой команды забил полузащитник Джейдон Санчо.

Команда Эрнесто Вальверде набрала 11 очков и занимает первое место в группе F. «Барселона» гарантировала себе выход в плей-офф ЛЧ. «Боруссия» — 7 баллов и третья строчка.

Лига чемпионов

Группа F

«Барселона» (Испания) — «Боруссия Д» (Германия) — 3:1 (2:0)

Голы: Суарес, 29 (1:0). Месси, 33 (2:0). Гризманн, 67 (3:0). Санчо, 77 (3:1).

«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Юмтити, Лангле, Фирпо, Бускетс, Ракитич (Видаль, 78), де Йонг, Месси, Суарес (Ваге, 90+1), Дембеле (Гризманн, 26).

«Боруссия Д» (Германия): Бюрки, Пищек (Загаду, 76), Аканджи, Хуммельс, Шульц (Санчо, 46), Хакими, Вайгль (Гетце, 85), Витсель, Брандт, Рафаэл Геррейру, Ройс.

Предупреждения: Месси, 51. Бускетс, 71. Рафаэл Геррейру, 74.

Судья: Тюрпен (Франция).

27 ноября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

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