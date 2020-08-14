Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил гол в ворота «Барселоны» на 31-й минуте матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Для 30-летнего немецкого футболиста этот забитый мяч стал вторым в этой игре.

Мюллер сыграл на опережение после прострела защитника Джошуа Киммиха и пробил мимо тер Штегена.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Барселона» — «Бавария»