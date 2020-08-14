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«Барселона» — «Бавария»: Мюллер оформил дубль

22:31
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил гол в ворота «Барселоны» на 31-й минуте матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Для 30-летнего немецкого футболиста этот забитый мяч стал вторым в этой игре.

Мюллер сыграл на опережение после прострела защитника Джошуа Киммиха и пробил мимо тер Штегена.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Барселона» — «Бавария»

Барселона — Бавария

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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