Барриос прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов для «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые сыграют в группе F с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».
— У нас отличная группа, — приводит пресс-служба «Зенита» слова Барриоса. — Еще одна прекрасная возможность, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Думаю, матчи против всех соперников будут сложными, потому что каждая команда нашего квартета сделает все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Сравнение с прошлогодней группой? Обе группы сильные, будем надеяться, что сделаем все, что от нас зависит, для итогового успеха.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-10-01-vilmar-barrios-u-nas-otlichnaya-gruppa-i-prekrasnaya-vozmozhnost-proyavit-sebya-s-luchshey-storony.htm