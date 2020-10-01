Барриос прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов для «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые сыграют в группе F с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

— У нас отличная группа, — приводит пресс-служба «Зенита» слова Барриоса. — Еще одна прекрасная возможность, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Думаю, матчи против всех соперников будут сложными, потому что каждая команда нашего квартета сделает все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Сравнение с прошлогодней группой? Обе группы сильные, будем надеяться, что сделаем все, что от нас зависит, для итогового успеха.