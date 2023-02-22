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Сегодня, 00:51

Голевая передача Кварацхелии помогла «Наполи» обыграть «Айнтрахт»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

«Наполи» в гостях одержал победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Франкфурт-на-Майне на стадионе «Дойче банк Парк».

В составе итальянской команды голы забили Виктор Осимхен и Джованни Ди Лоренцо с передачи Хвичи Кварацхелии пяткой. 22-летний грузинский футболист не реализовал пенальти на 36-й минуте матча.

На 58-й минуте встречи красную карточку за грубую игру получил форвард немецкого клуба Рандаль Коло Муани.

Ответная игра между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадоны», начало — в 23.00 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
0:2
Наполи
Хвича Кварацхелия
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Наполи
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