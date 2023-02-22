«Реал» стал первым клубом, забившим пять голов «Ливерпулю» на «Энфилде» в еврокубках

«Реал» стал первой командой в истории, которая забила пять голов «Ливерпулю» на стадионе «Энфилд» в еврокубковом матче, сообщает Opta Sports.

Форвард мадридцев Карим Бензема отличился на 67-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с английским клубом, сделав счет 5:2.

При этом «Ливерпуль» раньше никогда не пропускал четыре гола.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 15 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В финале ЛЧ прошлого сезона команда Карло Анчелотти выиграл у «Ливерпуля» (1:0). Единственный гол тогда забил нападающий «сливочных» Винисиус.