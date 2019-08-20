«Аякс» свел матч с АПОЭЛом вничью, играя в меньшинстве

В первом матче отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов «Аякс» на выезде сыграл вничью с АПОЭЛом из Кипра. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Аякс» заканчивал матч в меньшинстве. На 80-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник Нуссаир Мазрауи.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

«АПОЭЛ» (Кипр) — «Аякс» (Голландия) — 0:0

«АПОЭЛ» (Кипр): Белец, Меркис, Иоанну, Жоаузинью (Видигал, 82), Гентзоглу, Матич, Михайлович, Лукас Соуза, Безяк (Яколиш, 68), Павлович (Халлениус, 68), Аль-Таамари.

«Аякс» (Голландия): Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Мазрауи, Мартинес, Тадич, Зиех, ван-де Бек, Марин (Дест, 62), Нерес (Хюнтелар, 72).

Предупреждения: Мазрауи, 16. Марин, 18. Фелтман, 22. Гентзоглу, 37. Безяк, 46. Мартинес, 57. Тальяфико, 75. Тадич, 84.

Удаление: Мазрауи, 80.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

20 августа. Никосия. Стадион ГСП.

«ЧФР» (Румыния) — «Славия Пр» (Чехия) — 0:1 (0:1)

Гол: Масопуст, 28.

Нереализованный пенальти: Омрани, 79 (вратарь)

«ЧФР» (Румыния): Арлаускис, Камора, Сушич, Сестор, Буркэ, Дяк, Джокович, Бордеяну (О.Хобан, 87), Аурелиу (Пэун, 72), Цукудян (Рондон, 46), Омрани.

«Славия Пр» (Чехия): Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Станчу, Масопуст (Голеш, 84), Соучек, Траоре (Крал, 64), ван Бюрен (Шкода, 68), Олайинка.

Предупреждения: Джокович, 31. Цоуфал, 43. Бордеяну, 45. Буркэ, 70. Соучек, 87. Шкода, 90+2.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

20 августа. Клуж-Напока. Стадион «Константин Рэдулеску».

«ЛАСК» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия) — 0:1 (0:1)

Гол: Ванакен, 10 — с пенальти.

«ЛАСК» (Австрия): Шлагер, Погатец, Траунер, Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер (Рагуж, 67), Тетте (Фризер, 53), Клаусс, Гойгингер (Отубаньо, 83).

«Брюгге»: Миньоле, Соболь (Рикка, 66), Митрович, Дели, Клинтон Мата, Вормер, Ритс, Ванакен, Окереке (К.Диатта, 89), Деннис, Опенда (Резаеи, 74).

Предупреждения: Реннер, 16. Траунер, 51. Клинтон Мата, 53. Визингер, 73. Фризер, 79.

Судья: Марчиняк (Польша).

20 августа. Линц. Стадион «Линцер».