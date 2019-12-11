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«Атлетико» — «Локомотив»: Коченков отразил пенальти на второй минуте

23:05
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В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Локомотивом» был не реализован пенальти в ворота российской команды.

Эпизод произошел на первой минуте встречи: вратарь «Локомотива» Антон Коченков нарушил правила на Жоау Феликсе. Пенальти исполнял Киран Триппьер, однако Коченков перевел мяч в каркас ворот.

Для 32-летнего вратаря «Локомотива» это дебютный матч в Лиге чемпионов.

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