В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Локомотивом» был не реализован пенальти в ворота российской команды.

Эпизод произошел на первой минуте встречи: вратарь «Локомотива» Антон Коченков нарушил правила на Жоау Феликсе. Пенальти исполнял Киран Триппьер, однако Коченков перевел мяч в каркас ворот.

Для 32-летнего вратаря «Локомотива» это дебютный матч в Лиге чемпионов.