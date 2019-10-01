«Аталанта» проиграла «Шахтеру», пропустив в компенсированное время
«Аталанта» потерпела второе поражение в текущем групповом турнире Лиги чемпионов. В рамках 2-го тура бергамаски уступили «Шахтеру» (1:2).
В составе хозяев голом отметился нападающий Дуван Сапата, у гостей — форвард Жуниор Мораес и полузащитник Манор Соломон, который отличился на 94-й минуте.
Лига чемпионов
Группа C
«Аталанта» (Италия) — «Шахтер Д» (Украина) — 1:2 (1:1)
Голы: Сапата, 28 (1:0). Мораес, 41 (1:1). Соломон, 90+5 (1:2).
Нереализованный пенальти: Иличич, 16 (вратарь)
«Аталанта» (Италия): Голлини, Мазиелло (Муриэль, 68), Паломино, Хатебур (Гозенс, 57), Толой, Кастань, де Рон, Пашалич, Гомес, Иличич (Малиновский, 57), Сапата.
«Шахтер Д» (Украина): Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Степаненко, Тайсон, Патрик (Соломон, 68), Марлос (Коноплянка, 85), Болбат (Додо, 90+3), Коваленко, Мораес.
Предупреждения: Кривцов, 15. Степаненко, 35. Иличич, 44. Мораес, 45. де Рон, 49. Болбат, 64. Толой, 80. Малиновский, 90+2.
Судья: Штилер (Германия).
1 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
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