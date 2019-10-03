Артем Дзюба: «Сегодня все было за нас»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат домашнего матча 2-го тура Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (3:1). По его словам, лиссабонцы не были готовы к такой активной игре со стороны соперника.

— Что скажете по поводу матча?

— Да, кроме гола у меня на счету еще пас (улыбается). По крайней мере, так бы сказали англичане, они так это считают. Это была скрытая передача. Они — родоначальники футбола, что-то да в этом понимают.

— «Бенфика» не разочаровала?

— Нет, это команда, которая хорошо работает с мячом. Но мы знали, на что можно надавить. Поэтому начали активно, с первых минут включили прессинг. Испанские и португальские команды не любят когда с ними играют жестко, играют в мяч. Плюс еще и этот автогол — просто фантастика. Сегодня все было за нас. (Артем Рябовол)

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