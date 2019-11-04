Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— В чем игра защитников «Лейпцига» отличается от действий защитников в российской премьер-лиге?

— Они не боятся играть один в один, играют в современный футбол, особенно крепки физически. Они высоко стоят, накрывают моментально практически, много хитростей используют: не всегда выпрыгивают даже, подсаживаются. Для меня в Лионе было сложные противники, особенно Марселу был, здоровый парень, с ним было непросто. Он крепкие, нет каких-то особенностей, но сильные защитники, не дают принимать мяч и разворачиваться. Команда постоянно прессингует, нужно как можно быстрее отыгрываться с партнерами.

— «Лейпциг» на днях выиграл 8:0. Как вы отреагировали, когда узнали результат?

— Я больше удивился, что «Айнтрахт» победил «Баварию» 5:1. А потом уже увидел результат матча «Лейпцига»... Это впечатляет. Там еще Тимо Вернер три мяча забил и три голевые отдал, какой-то рекорд установил, который не мог никто долго установить в бундеслиге. Это не расслабляет, это окрыляет. Когда мы победили «Ростов» 6:1, это придало нам уверенности. Всем — в том числе игрокам. Это отдельный матч, другое противостояние, это Лига чемпионов. Цена ошибки будет высока. Не думаю, что соперник откажется от своей игры. Это отдельный матч, все прекрасно понимают это.

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