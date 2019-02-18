Антуан Гризманн: "Сделаем все возможное, чтобы попасть в домашний финал Лиги чемпионов"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн - о задачах команды в Лиге чемпионов. Финал пройдет на домашнем стадионе "матрасников". В 1/8 финала мадридский клуб сыграет с "Ювентусом".

- У нас есть футболисты, которые играли в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионата мира. Мы уже обретаем уверенность в важных матчах и решающих эпизодах. Мы стали прибавлять именно в такие моменты, и это помогает нам играть лучше. У нас в команде появились новые лица. Но фундаментальная база остается прежней, и это поможет нам добиться хороших результатов.

- В этом сезоне финал пройдет на стадионе "Метрополитано". Это придает вам мотивации?

- Да. И нам, и болельщикам. Здесь всегда великолепная атмосфера. Это то, что нам нужно, то, чего мы хотим как игроки. Домашний финал стал бы праздником для всех, кто связан с "Атлетико". Путь туда будет трудным, но мы постараемся изо всех сил. Сделаем все возможное, чтобы попасть в финал, а там посмотрим, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Матч "Атлетико" - "Ювентус" состоится 20 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

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