Англия приблизилась к Испании по числу побед команд в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов-2022/23 и принес Англии 15-ю победу в турнире.

По числу побед команд в главном европейском турнире Англия приблизилась к Испании (19 побед). На третьей строчке Италия — 12 команд победителей.

Ранее в ЛЧ побеждали следующие английские клубы: «Манчестер Юнайтед» (3 раза), «Ливерпуль» (6), «Ноттингем Форест» (2), «Астон Вилла» (1) и «Челси» (2).

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.