В четвертом подряд финале Лиги чемпионов команды забили только один гол

В финале Лиги чемпионов-2022/23 между «Манчестер Сити» и «Интером» был забит один гол — 1:0.

В четвертом подряд финальном матче турнира команды забили только один гол. В сезоне-2019/20 «Бавария» обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0, в 2021 году «Челси» победил «Манчестер Сити» (1:0), а в 2022 году «Реал» благодаря голу Винисиуса обыграл «Ливерпуль» (1:0).

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.