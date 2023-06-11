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В четвертом подряд финале Лиги чемпионов команды забили только один гол

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гол Родри в финале Лиги чемпионов-2022/23.
Фото AFP

В финале Лиги чемпионов-2022/23 между «Манчестер Сити» и «Интером» был забит один гол — 1:0.

В четвертом подряд финальном матче турнира команды забили только один гол. В сезоне-2019/20 «Бавария» обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0, в 2021 году «Челси» победил «Манчестер Сити» (1:0), а в 2022 году «Реал» благодаря голу Винисиуса обыграл «Ливерпуль» (1:0).

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

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