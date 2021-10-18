Карло Анчелотти: «Менди может выйти с «Шахтером» как в старте, так и на замену»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Шахтера». Он отметил, что восстановился после травмы и готов сыграть защитник Ферлан Менди.

«Считаем себя готовыми к тяжелому матчу со сложной командой, — цитирует Анчелотти Tribuna.com. — Мы уверены в себе. У нас очень важные матчи и против «Шахтера», и против «Барселоны» в чемпионате.

Мы хорошо играли перед первой паузой на матчи сборных, после второй выглядели хуже. Но нужно возвращаться на уровень, который был раньше.

Менди может завтра выйти как в старте, так и на замену. Для нас его возвращение хорошая новость, потому что он может играть на левом фланге защиты, где ранее приходилось действовать Гутьерресу».

Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 19 октября. Начало в 22.00 по московскому времени.