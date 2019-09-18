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Абрахам считает, что у «Челси» будет много взлетов и падений в сезоне-2019/20

17:18
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Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам после поражения от «Валенсии» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов рассказал, что у лондонцев будут шансы исправить положение.

— Пока рано делать выводы, — цитирует Sky Sports форварда. — Мы проиграли, но впереди еще пять матчей, которые нужно выиграть. Разочарованы, так как не удалось показать свой лучший футбол. У нас будет много взлетов и падений в сезоне.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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