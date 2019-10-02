19-летний форвард «Зальцбурга» придерживается диеты Роналду

Альф-Инге Холанн, отец нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанна, раскрыл секрет успеха 19-летнего норвежца. В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Генка» (6:2) Холанн-младший отметился хет-триком.

— Мой сын пошел на все жертвы ради футбола, — цитирует ESPN Холанна-старшего. — В 16 лет он покинул дом и переехал в Мольде. Он намного профессиональнее, чем я в свое время. Патрис Эвра рассказал ему историю одного своего обеда с Роналду — на столе была рыба, больше ничего. Теперь Эрлинг придерживается той же диеты, что и Криштиану, которому 34 года, но он все еще на вершине мирового футбола.

Сегодня «Зальцбургу» предстоит гостевой матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

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