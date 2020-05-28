17 лет назад «Милан» выиграл Лигу чемпионов. Все решил Шевченко

17 лет назад «Милан» по пенальти обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов. В основное и дополнительное время команды не забивали, а решающий 11-метровый реализовал Андрей Шевченко. Также он отличился в первом тайме, но гол не зачитали из-за ошибки линейного судьи.

«Милан» выиграл Лигу чемпионов впервые с 1994 года. Титул стал для команды шестым. Впоследствии команда победила в 2007 году.

«Ювентус» с тех пор дважды выходил в финал и оба раза уступал. Последний раз туринцы побеждали в 1996 году.