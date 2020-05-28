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17 лет назад «Милан» выиграл Лигу чемпионов. Все решил Шевченко

19:08
Андрей Шевченко в составе «Милана». Фото AFP
Андрей Шевченко в составе «Милана». Фото AFP
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17 лет назад «Милан» по пенальти обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов. В основное и дополнительное время команды не забивали, а решающий 11-метровый реализовал Андрей Шевченко. Также он отличился в первом тайме, но гол не зачитали из-за ошибки линейного судьи.

«Милан» выиграл Лигу чемпионов впервые с 1994 года. Титул стал для команды шестым. Впоследствии команда победила в 2007 году.

«Ювентус» с тех пор дважды выходил в финал и оба раза уступал. Последний раз туринцы побеждали в 1996 году.

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