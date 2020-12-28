Победный гол Луиза Адриану, у «Фламенго» конфуз тура

Главные события 27-го тура чемпионата Бразилии.

У лидера есть покоритель «Мараканы»

«Флуминенсе» — «Сан-Паулу» — 1:2 (Фред, 52 — Бреннер, 15, 72).

Лидер чемпионата и не думает останавливаться, сохранив семиочковый отрыв от преследователей после непростой победы над «Флуминенсе». Хозяева получили шанс переломить игру, когда 37-летний экс-форвард сборной Бразилии Фред перехватил мяч около штрафной и вторым касанием отправил его в «девятку». Однако последнее слово осталось за молодой порослью трехцветных и персонально за Бреннером.

20-летний форвард дважды оказался самым расторопным перед воротами соперника и довел количество голов в чемпионате до 11. Среди центральных нападающих он лидирует не только по этому показателю, но и по результативным баллам (14), а также скорострельности. На каждый точный удар Бреннеру требуется 104 минуты. Кроме того, воспитанник академии «Сан-Паулу» явно неравнодушен к «Маракане». В 2020 году он провел на главном стадионе Бразилии три матча и забивал в каждой игре, причем взятием ворот завершились все четыре попадания в створ.

Brenner (20 anos) entre os centroavantes do @Brasileirao:



• 1° em gols marcados (11)

• 1° em participa??es em gols (14)

• 1° em mins p/ participar de gol (104)

• 2° em assist?ncias (3)



?? pic.twitter.com/iVwVmqR3wL — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) December 27, 2020

— Это священный храм бразильского футбола, и я счастлив забить здесь. Тем более, мой отец — фанат «Мараканы», — признался Бреннер во время флеш-интервью в перерыве матча.

В свою очередь главный тренер «Сан-Паулу» Фернанду Диниз уже после финального свистка сравнил своего подопечного с Ромарио, добавив, что Бреннер хорош тем, что не зацикливается на упущенных моментах, а всегда сосредоточен на следующем шансе.

Бывшая команда остановила Рожериу Сени

«Форталеза» — «Фламенго» — 0:0.

После выхода на второе место Рожериу Сени отправился в гости к своему бывшему клубу, в котором легендарный в прошлом голкипер и сделал себе имя в тренерской профессии. Специалист вернул «Форталезу» в серию А и произвел революцию в игре скромного по возможностям коллектива. Это подтверждает статистика: Сени набрал две трети возможных очков в 153 матчах (+81=33-39). Сейчас, вернув к штурвалу Марселу Чамуску, «Форталеза» опустилась на 14-е место и отпраздновала только одну победу в семи турах, что привело к требованиям болельщиков отправить тренера в отставку.

Lance bizarro no Castel?o.



Pedro escorrega na hora da cobran?a do p?nalti, a bola chutada com o p? direito bate no p? esquerdo. O ?rbitro marca dois toques e tiro livre indireto para o Fortaleza. Segue 0 a 0.



Acompanhe Fortaleza x Flamengo ?? https://t.co/5zlaO6pVwY pic.twitter.com/vH5luWtVxY — ge (@geglobo) December 26, 2020

В свою очередь «Фла» пришлось сыграть без дисквалифицированных Габриэла Барбозы и Филипе Луиса. Хорошо, успел залечить повреждение Педру, однако проведший классный матч форвард оказался главным неудачником тура. Исполняя пенальти в концовке первого тайма, футболист поскользнулся в момент удара и коснулся мяча второй ногой. То есть сделал двойное касание, после чего арбитр отменил взятие ворот и назначил свободный удар.

После игры Педру посетовал на поврежденный газон, но подчеркнул: это не снимает с него ответственности. Из-за его осечки «Фла» пропустил на второе место «Атлетику Минейру». Правда, лишь по дополнительным показателям при равном количестве очков и одном отложенном матче в запасе. Возможно, этот пока не сыгранный матч помогает наставнику красно-черных сохранять оптимизм.

«Нет смысла все списывать на газон, потому что это всего лишь один эпизод, — заметил Рожериу Сени. — Я по-прежнему верю нашу цель, иначе я не смог бы работать с «Фламенго». Независимо от разницы в очках, мы сохраняем веру. Наша цель — сократить отставание и дойти до последнего тура с шансами на титул».

Останется ли тренер-легенда?

«Баия» — «Интернасионал» — 1:2 (Рамирес, 69 — Родригу Дураду, 45+1. Тиагу Гальярду, 48, с пенальти).

В «Интере» революция. Клуб возглавил новый президент Алессандру Барселлос, и он хочет, чтобы выправивший в последнее время результаты Абел Брага остался на своем посту до окончания чемпионата. Учитывая текущие и былые заслуги 68-летнего тренера, в этом нет ничего удивительного, если бы не уже согласованный двухлетний контракт с испанцем Мигелем Анхелем Рамиресом. Вот только выигрывавший с клубом Кубок Либертадорес и клубный чемпионата мира Брага не испытывал от происходящего восторга. Он рассчитывал продолжить работу до декабря 2021 года, и многие предрекали, что теперь воскресный матч станет для него прощальным во главе красных.

Так что улетевший на родину встретить Рождество в кругу семьи Рамирес с наступлением нового года может попасть с корабля на бал. Хотя может ли что-то удивить 36-летнего специалиста с уникальной карьерой, большую часть которой он работал с юношескими командами? Начинал в родном «Лас-Пальмасе» и в «Алавесе», продолжил в Катаре, а потом возглавил академию «Индепендьенте дель Валье». В апреле прошлого года руководством этого эквадорского клуба назначило Рамиреса главным тренером основной команды, и это закончилось историческим триумфом в Кубке Южной Америки.

Diretoria eleita do Inter mant?m contatos com Ram?rez e se aproxima de acerto com espanhol



Eleito nesta ter?a, novo presidente Alessandro Barcellos diz que perfil pretendido ? o do comandante do Del Valle, mas fala em respeito e conversa com Abel Braga https://t.co/vIZvUaPyQl pic.twitter.com/vrpiVxVPXT — ge (@geglobo) December 16, 2020

— Приглашение «Интера» я в большей степени оцениваю, как возможность, чем как риск, — признался Рамирес в интервью El Pais. — Это шанс продолжить исследование моих пределов. Если футбол скажет мне, что я не готов, найду что-нибудь другое. Не боюсь неудач. Я всегда думаю, что приехал с очень красивого острова, но худшее, что может со мной случиться, — это вернуться и жить в этом раю.

Посмотреть за его работой в Бразилии будет любопытно. И, возможно, при Рамиресе снова будет блистать лучший бомбардир чемпионата Тиагу Гальярду. В 31 год он расцвел благодаря новой позиции, которую ему нашел Эдуардо Коудет, но когда тренер отправился в испанскую «Сельту», сник. В игре с «Баией», которая после пяти поражений в чемпионате и вылета из Кубка Южной Америки уволила Ману Менезеса, Тиагу реализовал пенальти, и это единственный его гол под началом Браги!

Впрочем, после финального свистка, который зафиксировал четвертую кряду победу «Интера» в чемпионате, пока еще главный тренер решил сохранить интригу. «Накануне я беседовал с президентом, — рассказал Брага. — Разговор был классным. Посмотрим, что будет завтра, послезавтра или через некоторое время. Если я продолжу работу, то буду очень счастлив, но если уйду, то продолжу болеть и любить «Интернасионал». Я красный с 1988 года».

Abel Braga adia decis?o e afirma que gostaria de ficar no Inter at? o fim de 2021https://t.co/Svtqhf2fFY pic.twitter.com/4HBBh1O3u2 — InterCP (@InternacionalCP) December 27, 2020

При этом тренер исключил совместную работу с Рамиресом, заявив: «Ни он, ни я не помощники. Это исключено. Что бы ни решили, абсолютно уверен, как с моей стороны, так и со стороны президента, это будет наилучшим вариантом для клуба».

ВАР в помощь

«Палмейрас» — «Брагантину» — 1:0 (Луиз Адриану, 28).

Когда до тройки лидеров осталось сделать один шаг, «Палмейрас» в трех турах набрал лишь четыре очка и опустился на шестое место. Кроме того, в середине недели бело-зеленые в первом полуфинале Кубка Бразилии довольствовались домашней ничьей с одним из лидеров серии В «Америкой Минейру» (1:1). После той игры Абел Феррейра посетовал на жесткий график и отсутствие свежести, а также на низкую реализацию моментов, один из которых упустил залечивший травму Луиз Адриану.

VERD?O NA FRENTE! Ap?s cruzamento de Gabriel Menino, Luiz Adriano botou no fundo das redes. O lance foi checado no VAR e validado. Achou impedimento ou gol legal, torcedor? pic.twitter.com/e9pEa5JJdK — FOX Sports Brasil (de ?) (@FoxSportsBrasil) December 27, 2020

Пока бывшего нападающего «Спартака» берегут: его состояние контролируют медики, и одну из тренировок перед туром он отработал не полностью. Впрочем, это не помешало отыгравшему час Адриану не только начать воскресную игру в старте, но и открыть счет классным ударом головой. Сначала гол отменили из-за отмашки помощника арбитра об офсайде, но потом взятие ворот помог засчитать ВАР. Это был классический пример реальной помощи новых технологий, потому что человеческому глазу верно оценить динамичный эпизод было практически невозможно.

Впрочем, самым сложным для зелено-белых было сохранить добытое преимущество. «Брагантину» — классная команда, которую не смущают авторитеты. Она играет в скоростной и комбинационный футбол в стиле своих старших братьев по футбольной империи — «Лейпцига» и «Зальцбурга». «Палмейрасу» помогли неточность хозяев в завершении, перекладина и блестящая игра голкипера бразильской сборной Вевертона. В концовке его ворота атаковал даже примчавшийся на подачу углового коллега по амплуа Клэйтон, но неточно пробил головой.

Остальные результаты

«Ботафого» — «Коринтианс» — 0:2 (Касарес, 34. Матеус Витал, 90+5) обзор здесь

«Гояс» — «Спорт Ресифе» — 0:1 (Фернандау, 5).

«Атлетику Минейру» — «Коритиба» — 2:0 (Иоран 66. Эдуарду Саша, 83).

«Атлетику Паранаэнсе» — «Васку да Гама» — 3:0 (Никау, 10. Карлос Эдуарду, 38, 61).

«Сантос» — «Сера» — 1:1 (Маринью, 11 — Самуэл Шавьер, 37).

«Гремиу» — «Атлетику Гояниэнсе» — 2:1 (Дуду, 44 — в свои ворота. Феррарейс, 57. Чурин, 62).

Pela ?ltima vez nesse ano, a braba, a 100% atualizada... Em qual posi??o seu time vai virar o ano? pic.twitter.com/pqa6R5bKZG — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) December 28, 2020

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.