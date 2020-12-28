Жо не забил, но «Коринтианс» выиграл третий раз подряд. «Ботафого» Хонды все ближе к вылету

«Коринтианс» одержал уверенную победу над одним из аутсайдеров бразильского чемпионата

Чемпионат Бразилии

27-й тур

«Ботафого» — «Коринтианс» — 0:2 (0:1)

Голы: Касарес, 34 (0:1). Матеус Витал, 90+5 (0:2).

«Ботафого»: Диегу Кавальери, Кевин, Марселу Беневенуту, Кану, Рафаэл Форстер (Руан, 78), Жозе Велисон (Лекарлос, 62), Кайю Алешандре, Варлей (Матеус Баби, 46), Сисеру (Эбер Бесса, 70), Витор Луис (Калу, 46), Педру Раул.

«Коринтианс»: Валтер, Фагнер, Жемерсон, Жил, Фабиу Сантос, Габриэл, Рамиру (Шавьер, 79), Густаву Москито (Леу Нател, 70), Касарес (Марллон, 85), Отеро (Матеус Витал, 70), Жо (Лукас Питон, 79).

Наказания: Эбер Бесса, 75. Рамиру, 76. (предупреждения).

Каждый матч — как финал чемпионата мира

Еще недавно «Ботафого» выглядел обреченным. Команда не побеждала с 12 октября на протяжении 10 туров и опустилась на последнее место. Однако в прошлом туре дубль Педру Раула помог одержать волевую победу в гостях у «Коритибы» (2:1), и отставание от спасительного 16-го места сократилось до пяти очков. Да, повезло, так как соперник на третьей добавленной минуте не реализовал пенальти, но когда-то же команде должна была улыбнуться удача?

Хотя возглавивший «Ботафого» в критической ситуации 38-летний Эдуарду Баррока отметил не это, а улучшившиеся физические кондиции. Специалист подчеркнул, что для нужного уровня интенсивности требуется нормальное восстановление, и радовался, что в преддверии очередного тура получил возможность провести еще один полноценный недельный тренировочный цикл. Это жизненная необходимость, так как каждый матч приступивший к работе менее месяца назад тренер называет «очередным финалом чемпионата мира».

Любопытно, что клуб хотел пригласить специального психолога, однако Баррока настоял на том, что в раздевалке должны быть только он и футболисты. Теперь все отмечают, что тренер сумел расшевелить игроков и задеть их самолюбие, а команда с воодушевлением приняла его стиль работы, в котором много времени уделяется тактике. Специалисту помогает то, что он знает большинство ведущих игроков, так как работал с «Ботафого» в прошлом сезоне. Вместе с тем, тренер активно знакомится с футболистами, и за четыре тура использовал 23 футболиста.

— Я не разрешаю нам заниматься среднесрочным планированием, подсчетом очков и чем-то подобным. Все, что мы проектируем, нереально, а нам нужно жить настоящим и быстро находить решения, — подчеркнул Баррока.

Concentra??o m?xima! ?? Bora para o aquecimento que o jogo j? come?ou! #VamosBOTAFOGO ??? pic.twitter.com/zRuBYhDDYS — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 27, 2020

Хонда вне заявки

Но, конечно, фаворитом воскресного матча считался «Коринтианс». У команды были проблемы на старте сезона, однако она выправляет ситуацию и поднялась в первую половину таблицы после пяти беспроигрышных матчей (+3=2). Бывший нападающий ЦСКА Жо, восстановившись после травмы, нарвался на дисквалификацию во время игры с «Форталезой» (0:0) и пропустил матч, в котором «Коринтианс» сенсационно переиграл лидера чемпионата «Сан-Паулу» (1:0), а на прошлой неделе забил победный мяч «Гоясу» (2:1).

Сейчас роль Жо возрастает, так как клуб принял решение не продлевать истекающий 31 декабря контракт с аргентинским нападающим Боселли. Впрочем, это вряд ли сильно тревожило Вагнера Мансини, потому что самой актуальной для тренера темой было состояния здоровья Кассиу. Основной голкипер получил сотрясение мозга и в профилактических целях провел сутки в больнице.

В заявку он так и не попал, а подменявший ветерана Валтер рисковал пропустить уже на 11-й секунде. «Ботафого», в составе которого отсутствовал Хонда, начал очень активно. Только «Коринтианс» — слишком опытная команда, чтобы ее можно было удивить бодрым стартом. Пыл хозяев она погасила, а прессинг заставил соперника допускать потери на своей половине поля. Одна из них завершилась подачей в штрафную и убийственным по силе и точности ударом Касареса головой, после чего гости спокойно довели дело до перерыва, полностью контролируя ход игры.

Шанс Жо

Спасать хозяев во втором тайме вышел Калу — 35-летний ивуарийский полузащитник, который выигрывал Лигу чемпионов с «Челси» и побеждал в Кубке Африки. Как и Хонда, африканец давно не на пике карьеры, однако в «Ботафого» любят громкие имена и недавно вели переговоры с Балотелли. Только Марио предпочел итальянскую серию В, где «Монца» в числе тех, кто борется за выход в элитный дивизион. В Бразилии же команде Хонды и Калу спастись от вылета будет сложно.

Но «Ботафого» готов сражаться до конца, и «Коринтианс» во второй половине пришлось нелегко. Его оборону здорово потрепал перуанец Лекарлос, хотя правильнее было говорить о давлении. Моментов больше было у гостей. Чего стоит мощный удар Рамиру в перекладину, а какой сэйв совершил Диегу Кавальери, которому удалось среагировать на атаку Жо со «второго этажа»!

Сразу после этого момента форварда поменяли. В концовке одноклубники справились и без него. Эффектную точку на пятой добавленной минуте поставил отлично вышедший на замену Матеус Витал. Если у «Ботафого» все по-прежнему печально, то победивший в третьем туре подряд «Коринтианс» стал ближе к тем, кто борется за путевки в Кубок Либертадорес.