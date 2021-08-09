Гол Халка помог «Атлетику Минейру» обыграть «Жувентуде» в чемпионате Бразилии
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«Атлетику Минейру» победил «Жувентуде» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии. Один из мячей в составе победителей забил экс-форвард «Зенита» Халк.
Чемпионат Бразилии. Серия А
15-й тур
«Жувентуде» — «Атлетику Минейру» — 1:2 (1:0)
Голы: Паулинью, 45+1 — Халк, 77, Натан Силва, 90+2
«Америка Минейру» — «Флуминенсе» — 1:0 (0:0)
Гол: Сантос Адемир, 72
«Сантос» — «Коринтианс» — 0:0
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