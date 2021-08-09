Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

Гол Халка помог «Атлетику Минейру» обыграть «Жувентуде» в чемпионате Бразилии

00:08
Теги:

«Атлетику Минейру» победил «Жувентуде» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии. Один из мячей в составе победителей забил экс-форвард «Зенита» Халк.

Чемпионат Бразилии. Серия А

15-й тур

«Жувентуде» — «Атлетику Минейру» — 1:2 (1:0)

Голы: Паулинью, 45+1 — Халк, 77, Натан Силва, 90+2

«Америка Минейру» — «Флуминенсе» — 1:0 (0:0)

Гол: Сантос Адемир, 72

«Сантос» — «Коринтианс» — 0:0

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Читайте также

Медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио: итоговое положение
«С Хабибом еще поборемся!» Садулаев — про переход в ММА, Снайдера и великих борцов
Алина Кабаева — о посте Утяшевой: «Израильская гимнастка не «вырвала победу» у нашей спортсменки, а Дину Аверину обокрали, тупо и нагло лишили заслуженной золотой медали»
Донецкая синхронистка сбежала с Украины в Россию из-за войны. А теперь стала олимпийской чемпионкой
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд