Хет-трик Юри Альберту принес «Интернасьоналу» победу над «Фламенго»

«Интернасьонал» в матче 15-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Фламенго» со счетом 4:0.

Хет-трик оформил Юри Альберту, еще один гол на счету Тайсона. При счете 3:0 на 63-й минуте встречи «Фламенго» остался вдесятером после удаления Габриэла Барбозы.

После этого матча «Интернасьонал» с 18 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Фламенго» с 24 очками — на пятой строчке.