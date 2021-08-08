Дубль Паблу принес «Сан-Паулу» победу над «Атлетику Паранаэнсе»

«Сан-Паулу» на выезде обыграл «Атлетику Паранаэнсе (2:1) в 15-м туре чемпионата Бразилии.

В составе победителей дубль сделал Паблу. Один из мячей он забил с пенальти. У хозяев отличился Ренату Кайзер.

«Сан-Паулу» набрал 15 очков и поднялся на 16-е место. У «Атлетику» 23 очка и шестая позиция.

Чемпионат Бразилии

Серия А

15-й тур

«Атлетику Паранаэнсе» — «Сан-Паулу» — 1:2 (1:2)

Голы: Кайзер, 28, — Паблу, 14, с пенальти, 33

Удаление: Бенитес, 82 («Сан-Паулу», со скамейки запасных).