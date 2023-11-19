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Сегодня, 23:26

«Зенит» интересуется 20-летним бразильским вингером «Палмейраса» Кевином

Виктория Кравченко
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Кевин.
Фото Global Look Press

«Зенит» интересуется вингером «Палмейраса» Кевином, сообщает Espirito de Porco.

По данным источника, представители российской команды запросили информацию у агентов 20-летнего бразильца о возможной покупке. Соглашение Кевина с «Палмейрасом» рассчитано до лета 2026 года. Его трансферная стоимость — 1 миллион евро.

Кевин — воспитанник «Деспортиво» и «Палмейраса». Летом 2023 года был переведен в основную команду, за которую сыграл девять матчей, не отметившись результативными действиями.

ФК Зенит
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