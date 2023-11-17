Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 13:48

Винисиус — о травме: «Думаю, та же, что и в прошлый раз. Вряд ли сыграю против Аргентины»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о травме, полученной в матче с Колумбией (1:2) в рамках отбора на ЧМ-2024. Игрок был заменен на 27-й минуте.

— Думаю, это та же травма, что и в прошлый раз. Я ускорился и почувствовал заднюю.

— Вы сможете сыграть против Аргентины?

— Думаю, будет сложно. Учитывая, что говорят врачи, я думаю, что это маловероятно. Но мы сделаем все возможное, — цитирует Винисиуса The Athletic.

22 ноября сборная Бразилии в домашнем матче сыграет против Аргентины в квалификации ЧМ-2024.

Винисиус Жуниор
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
0
Читайте также
Солистка Spice Girls Виктория Бекхэм замужем за легендой футбола почти четверть века
Наших фигуристов селят на «Гран-при» к тараканам. Они правда гордость страны?
Файзуллин назвал причиной обрушения дома в Астрахани недосмотр надзорных органов
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
СМИ рассказали об отъезде украинских беженцев из Польши
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетику Минейру» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремио» — «Атлетику Паранаэнсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Спорт Ресифи» — «Атлетику Минейру»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коринтианс» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Флуминенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Атлетико Гоияниенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Ботафого» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коритиба» — «Сеара»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетико Минейро» — «Баия»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гояниенси»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Васку да Гама» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Форталеза»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Спорт»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Брагантино» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Баия» — «Гояс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремиу» — «Сантос»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Брагантино»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Гояниенси» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой отреагировал на предложение стать тренером бразильского «Атлетико Сеаренсе»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости