Защитник «Фламенго» получил травму яичка в матче с «Коринтианс»

Защитник «Фламенго» Густаву Энрике был заменен в матче 17-го тура чемпионата Бразилии против «Коринтианс». 27-летний бразилец покинул поле на 39-й минуте из-за травмы яичка.

Сначала он ушел, чтобы привести игровую форму в порядок, потому что его шорты были в крови, но через несколько минут его заменил Габриэл Нога. В официальном пресс-релизе «Фламенго» объявил, что «спортсмен получил травму правого яичка». Игроку предстоит пройти медицинское обследование.