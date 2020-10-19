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Защитник «Фламенго» получил травму яичка в матче с «Коринтианс»

06:41
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Защитник «Фламенго» Густаву Энрике был заменен в матче 17-го тура чемпионата Бразилии против «Коринтианс». 27-летний бразилец покинул поле на 39-й минуте из-за травмы яичка.

Сначала он ушел, чтобы привести игровую форму в порядок, потому что его шорты были в крови, но через несколько минут его заменил Габриэл Нога. В официальном пресс-релизе «Фламенго» объявил, что «спортсмен получил травму правого яичка». Игроку предстоит пройти медицинское обследование.

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