Виллиан может покинуть «Коринтианс» из-за угроз в адрес его семьи

Бывший футболист «Анжи» Виллиан рассматривает возможность покинуть бразильский «Коринтианс», сообщает ESPN.

33-летний футболист постоянно подвергался критике со стороны болельщиков, которая сменилась на угрозы после поражения в матче Кубка Либертадореса от «Олвейс Реди» (0:2).

Кроме того, небезопасно чувствуют себя и дочери Виллиана, которые уже боятся ходить в школу.

Виллиан теперь ездит на тренировку не на личном транспорте, а в сопровождении охранника. Жена игрока обеспокоена из-за участившихся случаев насилия в Бразилии, вызванных негативными результатами в футболе и намерена покинуть страну.

За «Коринтианс» полузащитник провел 25 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.