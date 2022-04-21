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Сегодня, 19:45

Виллиан может покинуть «Коринтианс» из-за угроз в адрес его семьи

Иван Шитик
Корреспондент
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Виллиан.
Фото Getty Images

Бывший футболист «Анжи» Виллиан рассматривает возможность покинуть бразильский «Коринтианс», сообщает ESPN.

33-летний футболист постоянно подвергался критике со стороны болельщиков, которая сменилась на угрозы после поражения в матче Кубка Либертадореса от «Олвейс Реди» (0:2).

Кроме того, небезопасно чувствуют себя и дочери Виллиана, которые уже боятся ходить в школу.

Виллиан теперь ездит на тренировку не на личном транспорте, а в сопровождении охранника. Жена игрока обеспокоена из-за участившихся случаев насилия в Бразилии, вызванных негативными результатами в футболе и намерена покинуть страну.

За «Коринтианс» полузащитник провел 25 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

Виллиан да Силва (Виллиан)
ФК Коринтианс
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