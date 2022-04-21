«Фламенго» и «Палмейрас» сыграли вничью. Мурило получил желтую карточку

«Фламенго» и «Палмейрас» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Бразилии — 0:0. Игра прошла на стадионе «Маракана».

В составе гостей всю встречу отыграл защитник Мурило, который с 2019 по 2022 год выступал за «Локомотив». На 17-й минуте он получил желтую карточку.

«Фламенго» с 5-ю очками занимает 3-е место в турнирной табличе чемпионата Бразилии. «Палмейрас» с двумя очками занимает 15-ю строчку.