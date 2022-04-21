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Сегодня, 04:03

«Фламенго» и «Палмейрас» сыграли вничью. Мурило получил желтую карточку

«Фламенго» и «Палмейрас» сыграли вничью
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фламенго» и «Палмейрас» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Бразилии — 0:0. Игра прошла на стадионе «Маракана».

В составе гостей всю встречу отыграл защитник Мурило, который с 2019 по 2022 год выступал за «Локомотив». На 17-й минуте он получил желтую карточку.

«Фламенго» с 5-ю очками занимает 3-е место в турнирной табличе чемпионата Бразилии. «Палмейрас» с двумя очками занимает 15-ю строчку.

Бразилия. Серия А. 4-й тур
21 апр, 01:30. Maracana (Рио-де-Жанейро)
Фламенго
0:0
Палмейрас
Фламенго
Соуза Филипе Луис Давид Луиз Виллиан Лазару (Marinho, 66) Тиагу Майа Гомес Исла Де Арраскаэта Эвертон Рибейру Габриэл Барбоза
Палмейрас
Вевертон Пикерес Гомес Мурило Маркос Роша Вейга (Jailson, 88) Ze Rafael Густаву Скарпа (Габриэл Верон, 75) Рони (Rafael Navarro Leal, 88) Дуду (Breno, 84)
Предупреждения
Гомес 43’, Габриэл Барбоза 46’, Тиагу Майа 70’  -  Мурило 17’, Рони 45’, Ze Rafael 71’, Маркос Роша 75’
Мурило Серкейра (Мурило)
Футбол
ФК Палмейрас
ФК Фламенго
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