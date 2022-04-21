Пеле выписали из больницы после прохождения курса лечения

Трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле выписали из больницы, сообщает Goal со ссылкой на Reuters.

Он прошел курс лечения от опухоли толстой кишки. По мнению врачей, состояние здоровья 81-летнего Пеле хорошее и стабильное.

Болезнь у Пеле была выявлена в сентябре 2021 года — тогда он перенес операцию по удалению опухоли. В декабре того же года был планово госпитализирован, после чего стало известно, что у него обнаружили опухоль в легком и в печени. В начале марта 2022 года Пеле выписали из больницы.

В марте текущего года Пеле был выписан из больницы после лечения инфекции. Кроме того, в последние годы футболист имел ряд других проблем со здоровьем: заболевание почек и предстательной железы, операция по замене тазобедренного сустава и осложнения, связанные с этим.