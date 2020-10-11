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«Васку да Гама» — «Фламенго»: Бруну Энрике вывел «Фла» вперед

00:41
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«Фламенго» вышел вперед в матче 15-го тура чемпионата Бразилии против «Васку да Гама».

На 71-й минуте в составе гостей отличился Бруну Энрике. Он сделал счет 2:1 в пользу «Фла».

Васку да Гама — Фламенго

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