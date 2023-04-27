В сборной Бразилии работают над приглашением Анчелотти

Президент Ассоциации футбола Бразилии Эдналдо Фернандес заявил, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может возглавить бразильскую национальную команду.

«Прогресс идет. Мы работаем над тем, чтобы к 25 мая у нас появилось более четкое понимание ситуации. Это дата, назначенная для следующего сбора команды», — приводит слова Фернандеса Calciomercato.

Ранее 63-летний итальянец заявлял, что готов работать в «Реале» до конца тренерской карьеры.

Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. Он руководил командой с 2016 года.