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Сегодня, 08:16

Марио Фернандес по личным причинам расторг контракт с «Интернасьоналом»

Виктория Кравченко
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Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам, сообщается на сайте команды. Права на игрока принадлежат ЦСКА.

Бразильский клуб получит надлежащую компенсацию, как и было согласовано сторонами. Спортсмен приехал в начале сезона без трансферных расходов.

В текущем сезоне на счету 32-летнего футболиста 5 матчей за клуб, в которых он не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ЦСКА делал в «Интернасьонал» запрос о возможном возвращении Фернандеса, но получил отказ.

После окончания сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

Марио Фернандес
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
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