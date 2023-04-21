Марио Фернандес по личным причинам расторг контракт с «Интернасьоналом»
Защитник Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам, сообщается на сайте команды. Права на игрока принадлежат ЦСКА.
Бразильский клуб получит надлежащую компенсацию, как и было согласовано сторонами. Спортсмен приехал в начале сезона без трансферных расходов.
В текущем сезоне на счету 32-летнего футболиста 5 матчей за клуб, в которых он не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что ЦСКА делал в «Интернасьонал» запрос о возможном возвращении Фернандеса, но получил отказ.
После окончания сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.