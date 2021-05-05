В Бразилии игрок удален за интервью после матча. Судьи в России повторят этот опыт?

После первого четвертьфинального матча чемпионата штата Парана «Агиа де Мараба» — «Рему» (1:3) арбитр Жоэлсон Назарену Феррейра Кардозу принял необычное решение: он удалил игрока хозяев поля после финального свистка за... телевизионное интервью.

Судья послушал, что сказал о нем футболист после игры, сделал соответствующий вывод и внес запись о наказании в протокол.

«Я удалил Ромариу Аугусту Да Силву Валенте, номер 21, игрока команды «Агиа де Мараба» за оскорбление моей чести и достоинства во время интервью телеканалу TV Cultura», — написал рефери.

По его словам, футболист заявил, что судейство «позорное», что «никому до этого нет дела, федерация ничего не делает, а только продолжает присылать на игры бандитов».

(Александр Бобров)