Экс-игрок «Спартака» Ромулу перешел в «Васко да Гаму»

Chegou ao Vasco em 2010, vindo do Porto-PE, para o Sub20.



Fez 106 partidas com a camisa do Vasco marcando 8 gols.



Foi campe?o da Copa do Brasil em 2011.



E agora est? de volta ao Vasco.



Seja bem-vindo, R?mulo.



