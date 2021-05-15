Неймара обвиняют в организации вооруженного ограбления бразильского политика

Помощник государственного депутата Бразилии и ЛГБТ-активист Агрипиньо Магальяйнш подал иск в суд Сан-Паулу, в котором обвинил форварда национальной сборной и «ПСЖ» Неймара в организации вооруженного ограбления на него, сообщает Lo-Bianco.

Магальяйнш считает, что причиной организации нападения на него могла послужить серия его материалов о предполагаемых случаях гомофобии со стороны футболиста. Также политик сообщил, что адвокат Неймара, Дави де Пайва Коста Тангерина угрожал ему убийством. Магальяйнш заявляет, что не может работать в обычном режиме из-за опасений за свою жизнь и требует 1 миллион бразильских реалов (около 190 тысяч долларов) в качестве возмещения морального ущерба.

Ранее Магальяйнш обращался в суд с просьбой начать расследование в отношении Неймара из-за высказываний футболиста в адрес киберспортсмена Тиаго Рамоса, который встречался с его матерью. Политик утверждал, что во время ссоры с Рамосом Неймар заявил, что «геев нужно убивать».