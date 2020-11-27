В Бразилии есть свой арбитр Вилков, но нет «Рубина». «Сан-Паулу» не стал подавать протест

«Сан-Паулу» официально объявил, что отказался от подачи протеста на результат матча 16-го тура серии А с «Сеарой» (1:1). В одном из эпизодов нападающий «Сан-Паулу» Паблу забил гол, первый ассистент судьи зафиксировал офсайд. Однако арбитр Вагнер ду Насименту Магальяэс взятие ворот засчитал, жестом показав, что таково решение видеопомощника.

После этого «Сеара» ввела мяч в игру с центра поля. Позже выяснилось, что произошло недопонимание между судьей и ВАР. Рефери пропустил мимо ушей или не услышал слова видеоарбитра об офсайде, потому что в тот момент обсуждал с резервным вынесение предупреждения игроку «Сеары». Потом он все-таки получил сигнал от ВАР, остановил игру и отменил взятие ворот. Хотя по протоколу ВАР так поступать после возобновления встречи он уже не мог.

У «Сан-Паулу» появились основания для подачи протеста — эпизод схож с тем, что случился в игре чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» (3:1). Отличия в том, что казанский клуб попытался оспорить результат встречи, а судью Михаила Вилкова, который в итоге допустил методическую, но не техническую ошибку, вывели из списка рефери РПЛ до конца года. Что будет с бразильским арбитром, пока не сообщается.

«Сан-Паулу» заявил, что все равно итоговое решение правильное, потому что Паблу действительно оказался в положении «вне игры»: «Уверены, что наш протест был бы удовлетворен, потому что допущено очевидное нарушение правил игры. Но не хотим получить выгоду от такой ошибки судьи. Мы гордимся своей историей. У нашего клуба есть принципы, мы отличаемся прямотой поведения и гордимся, что поступаем правильно». (Александр Бобров)

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