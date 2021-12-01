«Спорт Ресифи» вылетел во второй дивизион Бразилии

«Жувентуде» обыграл «Брагантино» в матче 35-го тура чемпионата Бразилии — 1:0. Единственный гол забил Буэну да Силва.

Таким образом, «Спорт Ресифи» лишился математических шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе Бразилии. Это второй клуб после «Шапекоэнсе», который покинул бразильскую серию А в этом сезоне.