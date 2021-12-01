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«Фламенго» хочет выкупить Андреаса Перейру у «Манчестер Юнайтед»

12:26
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«Фламенго» хочет выкупить арендованного у «Манчестер Юнайтед» полузащитника Андреаса Перейру, сообщает Extra Globo.

По информации источника, бразильский клуб планирует обсудить с «красными дьяволами» потенциальную сделку. При этом «Фламенго» не готов заплатить за 25-летнего бразильца 20 миллионов евро, которые за него требует «МЮ».

Андреас Перейра выступает за «Фламенго» с августа 2021 года, на его счету 5 голов и 1 результативная передача в 23 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 8 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://extra.globo.com/esporte/flamengo/de-luto-andreas-reforca-lacos-desejo-de-permanencia-no-flamengo-apos-erro-fatal-na-libertadores-25298077.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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