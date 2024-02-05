Свидетельница в деле об изнасиловании заявила, что Дани Алвес не был пьян

Свидетельница по делу против бывшего игрока «Барселоны» Дани Алвеса заявила в суде, что футболист не был пьян, когда якобы изнасиловал девушку в ночном клубе, сообщает El Periodico.

Также очевидица рассказала, что экс-игрок сборной Бразилии «гнусно себя повел» с самого начала знакомства — якобы Алвес позволял себе трогать в интимных зонах двоюродную сестру пострадавшей.

В понедельник, 5 февраля, As сообщил, что адвокаты Алвеса не пришли к соглашению с прокуратурой и потерпевшей.

Прокуратура добивается для 40-летнего бразильца девятилетнего тюремного заключения и требует, чтобы он выплатил предполагаемой жертве 150 тысяч евро в качестве компенсации.

20 января 2023 года стало известно, что Алвес задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. С того момента он находится в заключении. Сам Алвес отрицал обвинения в своей адрес и неоднократно менял показания по делу.

Алвес в ходе карьеры выступал за «Байю», «Севилью», «Барселону», «Ювентус», «ПСЖ» и «Сан-Паулу». Его последним клубом стал мексиканский «Пумас», который расторг контракт с футболистом, когда ему были предъявлены обвинения в изнасиловании.