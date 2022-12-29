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29 декабря, 23:55

Семья Пеле попросит «Сантос» вывести 10-й номер из обращения

Ана Горшкова
Корреспондент
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Семья бывшего нападающего «Сантоса» Пеле обратится в клуб с просьбой вывести 10-й номер из обращения.

Как сообщает Globo Esporte, близкие легендарного футболиста, считают, что никто больше не должен носить в команде футболку с номером 10. В ближайшее время будет направлен официальный запрос о выводе номера из обращения.

Сейчас под 10-м номером за «Сантос» выступает венесуэльский хавбек Еферсон Сотельдо.

Пеле выступал за команду 1956 по 1974 год. В составе команды он шесть раз становился чемпионом Бразилии, пять раз выигрывал Кубок страны, дважды Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.

29 декабря трехкратный чемпион мира в состав сборой Бразилии скончался в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественные отказ внутренних органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

Пеле. «Умер самый божественный из футболистов. Это мировая трагедия». Мир скорбит по Пеле

Источник: Globo Esporte
Пеле
Футбол
ФК Сантос
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